美震懾青年黨　轟炸機低飛索馬里

早前有指美國打算減少派駐非洲的兵力，但美軍上周六（15日）罕有派出戰略轟炸機，低空飛越東非國家索馬里，被指是震懾活躍當地的恐怖組織阿蓋德分支青年黨。與此同時，美軍與多國在西非展開聯合演習，劍指區內極端組織。

有住在索馬里科亞馬島（Koyama）的網民發現，美軍一架B52H戰略轟炸機上周六下午低空飛越該島。美軍近年甚少向非洲出動轟炸機，所以此事引起外界熱議。美國非洲司令部其後證實，在東非展開一次長程及無武裝的轟炸機訓練任務，展示美軍「全球到達」及「靈活運用」的一面，以及對夥伴的安全承諾。

有軍事網站分析指，該架轟炸機當時飛越科亞馬島西岸，意味它位處索馬里領空之內。此外，它很可能從美軍在印度洋戰略重地迪戈加西亞島基地出發；為應對可能與伊朗爆發軍事衝突，美國國防部早前調派6架B52H到該基地支援。

索馬里青年黨是美國政府重點打擊的對象，青年黨今年初反擊，偷襲美軍在肯尼亞的空軍基地，造成美方1死2傷及損失6架飛機。雖然今次訓練任務屬非武裝性質，但轟炸機配備電光及紅外線吊艙，可執行監視、偵察及情報收集任務。

另一邊廂，美國非洲司令部年度大型特種部隊演習「燧發槍2020」，周一（17日）起在毛里塔尼亞及塞內加爾舉行，直至本月28日，有34個非洲及美方夥伴國家參與，動員1600名士兵，包括在尼日爾及馬里對抗極端分子的非洲部隊。