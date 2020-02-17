特朗普將訪印度　兩國料難達貿易協議

美國總統特朗普下周一（24日）訪問印度，印度外交部長蘇傑生在慕尼黑安全會議與美國國務卿蓬佩奧會面。消息人士透露，雙方的貿易談判差距太遠，特朗普訪印期間可能無法達成迷你貿易協議。

蘇傑生上周六（15日）在社交網指，很高興在見到蓬佩奧，期待特朗普訪問時，對雙邊關係仔細評估。《印度時報》指特朗普將訪問首都新德里和艾哈邁達巴德，美印雙方的討論可能涵蓋戰略合作和貿易談判，但雙方在貿易談判的差距仍大，可能無法達成共識。

印度指控，美國希望印度新增加對美開放薄餅、芝士和乳清蛋白與其他項目的市場，美國亦希望印度對信用卡等國際數碼服務提供公平的競爭環境，導致難以達成共識。而且由於美國不允許活體基因改造家禽飼料粟米酒糟的測試，印度已經延後貿易談判。因此，美國貿易代表萊蒂澤取消訪問印度。

印度提議允許美國雞腿、火雞及藍莓、櫻桃等食品進口，還提議把雞腿的關稅從100%降至25%，甚至主動限額開放乳品市場，以換取美國恢復印度享有貿易優惠待遇，但美國希望把上述食品關稅降至10%。

雖然對美國來說，印度與美國的貿易問題不如美國與中國的貿易問題那樣重要，但美國總統特朗普仍希望與印度達成貿易協定，這可增加他在爭取連任的籌碼。