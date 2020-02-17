安倍提簽新宣言遭朝冷待　脫北前高官手機疑遭入侵

安倍晉三對北韓的如意算盤打不響，反碰了一鼻子灰。（Getty Images圖片）

日朝關係多年一直處於膠着狀態，日媒報道，日本首相安倍晉三去年曾試探北韓是否同意簽署《日朝平壤宣言》新版，可惜北韓並未給予回應。另有報道指，北韓疑曾派人入侵北韓前外交官太勇浩的手機。

《日朝平壤宣言》是在2002年9月17日由時任日本首相小泉純一郎，與已故北韓領袖金正日在平壤簽署。其中寫明雙方實現邦交正常化，日本對過去的殖民統治道歉並提供經濟協助。宣言有提到核與導彈，但未有觸及日人被綁架到北韓的問題。

據稱安倍是乘去年5月提議舉行日朝首腦會談之便，向北韓領袖金正恩提出重簽。當時安倍所持的理由是「簽署雙方的領導人皆已更替，所以有必要制訂更符合時代的內容」。同一建議亦同時透過南韓轉達，不過北韓方面並無反應。

消息人士解釋，安倍是見美國總統特朗普較早前與金正恩成功簽署新加坡聯合聲明，因而想籍簽新版宣言加入解決綁架日人問題的條款以創造政績，但北韓極不想把金正恩與綁架問題拉上關係，結果令安倍碰了一鼻子灰。

另外，已脫北的前駐英大使太勇浩的手機，就疑遭北韓黑客入侵。此事剛在周一（17日）由南韓一間網絡安全公司確認，目前太勇浩正在南韓競逐國會議員。