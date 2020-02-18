新冠肺炎：世衞籲勿對疫情反應過度

世衞周一（17日）表示，從中國提供最新的新冠肺炎患者資料顯示，新增病例已減少，仍在討論疫情演變的每一種可能情況，但不應採取全面措施應對，又指在中國以外地區只有極少數人染病。

總幹事譚德塞指出，中國提交的4.4萬份確診病例詳細報告，有助了解患者年齡分布、病情嚴重程度以及死亡率。他另補充道：「採取措施應與情況成比例，全面措施不可能有幫助。」

當被問到新冠肺炎是否成大型流行病時，世衞緊急事故專家瑞安（Mike Ryan）回應道：「真正問題是，我們有否在中國以外看到社區傳染，目前並未察覺有此現象。」對於外間建議停止一切乘船出遊活動，他指出即使在中國武漢市，也是每10萬人中有4人患病，但在湖北以外地區，只有少數人染病，若因此中斷出海活動，該停止的活動將沒完沒了。

至於停泊在日本橫濱港的郵輪鑽石公主號連日有多人確診新冠肺炎，另一專家表示，世衞正與日本政府及船上醫療負責人緊密合作，處理疏散等工作，關注如何「遏制病毒，而非圍堵人群」。