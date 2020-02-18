新冠肺炎︰檢疫採樣完成　鑽石公主號乘客明可下船

停泊於日本橫濱港的郵輪鑽石公主號，儼然已成於海上的新冠肺炎疫區。日本厚生勞動省公布，當局周一（17日）已完成為船上乘客採集樣本進行病毒檢測的工作，檢測結果呈陰性的乘客預計將可於周三（19日）起下船，期望所有人可在周五（21日）前下船。

日本厚生勞動相加藤勝信周二（18日）在內閣會議後的記者會上，談及國內疫情擴散，承認感染途徑不明的新冠肺炎病例有所增加。內閣官房長官菅義偉則指，正研究各種治療新冠肺炎的藥物，國立國際醫療中心將開始就抗愛滋病毒藥物的療效，展開臨床測試。

菅義偉又公布，日媒共同通訊社有10名員工，在上月底至本月初，曾乘搭東京一名確診染病司機的出租車。該批員工需留於家中隔離，不過其中多數人乘車距今已有14天，目前均未有出現病徵。

此外，日本TBS電視台周一進行街訪時，受訪的一名出租車司機竟在鏡頭前，接獲通知自己確診染病的電話，令他本人及記者都不知所措，節目採訪隨之中斷。司機據報曾與首名確診的的士司機有接觸，但一直未出現病徵，如常工作。電視台已指示負責採訪的記者回家待機。