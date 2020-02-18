新冠肺炎：貿易部長諷港人白癡　籲國民不要盲搶

新冠肺炎疫情導致多地出現搶購潮，新加坡貿易與工業部部長陳振聲近日表示，國民倣效香港的盲搶行為，對此感難以置信。他更暗諷香港人的表現「白癡」，呼籲國民不要學習。衞生部周二（18日）則宣布，將收緊經中國入境人士的隔離措施限制。

亞州多個國家地區口罩供應短缺，陳振聲向基層民眾表示，目前政府因口罩潮陷入兩難，指如果不全民派發口罩就會被責罵，但全民派發就導致醫護人員的需求不足。他又認為，新加坡應要優次分配口罩，首先派發予醫護人員、其次是司機或其他前線服務員。

陳又指，新加坡人變得跟香港一樣，盲搶廁紙、米及即食麵，對此感難以接受。他稱，港人憂慮物資短缺是因為香港依賴中國，但新加坡情況不同，入口國是鄰近的印尼及馬來西亞。他說：「沒有廁紙的話可以用水，為甚麼我們要表現得那麼白癡？」他又指如果新加坡表現不夠鎮定，就沒有人與該國家做生意、供應商亦會趁機抬價。

因應國內疫情擴散，新加坡政府衞生部門周二宣布，經中國入境人士的隔離措施將收緊，由容許隔離者短暫離開居所、出外購買生活用品，改為完全禁止離開，直至完成隔離為止。違者最高可判監6個月、罰款1萬新加坡元（約5.6萬港元）；違規外國人則可被驅逐出境。

另外，政府宣布在預算案撥款60億新加坡元（約335億港元）對抗疫情及紓困措施，其中是40億元用作幫助工人、企業周轉以穩定經濟，其餘的用作協助本地家庭應付生活費，尤其是低收入家庭。而由於客運量減少，新加坡航空公司宣布未來3個月會削減航班班次，受影響航線為日本東京、英國倫敦、法國巴黎、美國洛杉磯等。