新冠肺炎：醫護人心惶惶　「希望不要由我來看病」

新冠肺炎在日本蔓延，目前當地已有曾照顧患者的醫護確診，然而面對政府指引不足和支援程度未明的情況，當地醫護人心惶惶，有醫生甚至稱希望不要讓自己為患者診症。

周一（17日）神奈川縣相模市一名40多歲女護士確診患上新冠肺炎，她曾經照顧過在上周四死亡的住院患者，很可能就是被該患者傳染。護士工作的相模中央醫院門口，貼出了：「在確認安全前，暫停門診」的告示；而東京都與和歌山縣的醫院，也因為相繼出現醫生和住院患者感染的情況而暫停門診和探訪，疫情一旦擴散，預料將會有愈來愈多醫療機構實行類似的應對措施。

一旦愈來愈多醫務人員受感染，將會大幅影響醫療機構防治的疫情工作，不過有專家指出，由於不少患者初期症狀輕微，令醫院內的防疫工作很困難。東北醫科藥科大學傳染病學特任教授賀來滿夫表示：「如果不發燒，只有類似輕度感冒的症狀，醫生們有時也會繼續工作，結果傳染給同事等其他人。」此外，患者也可能應對傳染病措施不足的普通醫院及診所求醫，是故東海大學公共衞生學教授金谷泰宏提出，必須加強醫務人員的防護措施，及補充口罩及消毒劑等物資；聖瑪麗安娜醫科大學感染控制學教授國島廣之也稱，醫務人員也須提高警覺性。

醫療系統應對疫情的能力也備受質疑。參議員芳賀道也上周四在質詢厚勞省的官員時指出，當局用了5個小時，才決定由哪個單位接收鑽石公主郵輪上需要由救護車運送的老人。大阪有醫護指出，因為不知道國家會支援到甚麼程度，而不敢輕易收治病者，廣島市也有醫院負責人發聲，稱因為不知道收治病人的條件，而不確定能否做好相關準備。

川崎市一名男醫生所工作的醫院收治了新冠肺炎患者，他稱醫院內出現了「會不會空氣傳染」、「患者蜂擁而至時該怎麼辦」等不安的聲音；他更坦言：「不敢說傳染不可怕，可以的話，希望不要由我來看病。」