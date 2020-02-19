西北邊境增約90萬難民　聯合國呼籲停火

敍利亞政府軍在俄羅斯支持下，對西北部反對派武裝分子的最後據點、伊德利卜省加強攻勢。聯合國周一（17日）表示，當地自去年12月以來，有近90萬名難民滯留在接壤土耳其的邊境。聯合國呼籲，各方停火是避免「21世紀最嚴重人道慘案」的唯一選項。

主管人道事務的聯合國副秘書長洛科克（Mark Lowcock）表示：「敍利亞西北部危機的可怕程度前所未見。」難民大部分為婦女及兒童，由於難民營已爆滿，他們被迫在低溫下餐風露宿，嬰兒和小孩正垂死掙扎。伊德利卜省受到無差別攻擊，醫療設施、學校、住宅區、清真寺及巿場都遇襲，基礎設施被破壞，增加爆發疾病的風險。據指，已接收逾360萬敍國難民的土耳其不會再接收更多難民，土國甚至有很多救援人員也已流離失所或遇害。

敍利亞政府已收復伊德利卜省大片土地，上周又重掌連接大馬士革、阿勒頗及另外兩個大城市的公路。政府又控制阿勒頗省逾30個村莊，及佔據阿勒頗市。總統巴沙爾‧阿薩德指：「我們深知此並非戰爭結束，遲早會將他們（反對派武裝分子）徹底擊潰，序幕已經拉開。」