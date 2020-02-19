前國王離婚妻大爆　婚後2日遭另一「前妻」喝罵

馬來西亞前國家元首蘇丹莫哈末五世，前年迎娶比他年輕23歲的莫斯科小姐沃韋沃季娜（Oksana Voevodina），但二人結婚不足一年就離婚。英媒周一（17日）報道指，韋沃季娜向俄羅斯國營電視台大爆，她與莫哈末五世結婚兩日後，就接到丈夫的前妻來電，更向她怒喊「我是他的妻子」。

27歲的韋沃季娜在節目中憶述，當時莫哈末五世在浴室，此時他的手機響起，而熒幕顯示來電者是「鮑勃」（Bob），韋沃季娜以為是丈夫的朋友向他們送上祝賀，遂替他接聽，她說：「我接聽後，一名女子向我怒喊『我是他的妻子，以後不準再聽我丈夫的電話』。」

韋沃季娜其後質問丈夫，但他手執手機到另一間房去：「他回來告訴我，來電的是他前妻，對方不知道我的存在及對此感沮喪，並指二人仍有財產問題未解決。他又告訴我，我是他唯一的妻子。」韋沃季娜補充，他的前妻是原是捷克模特兒，名叫皮特拉（Diana Petra）。

另外，沃韋沃季娜聲稱皮特拉之後聯絡其父親，強調自己與莫哈末五世仍是夫婦。她亦在另一節目中展示一張結婚證書，證明莫哈末五世與與皮特拉在2010年結婚。莫哈末五世沒有回應她的內容。