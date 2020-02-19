新冠肺炎︰郵輪成海上疫區　隔離措施遭多國狠批

郵輪鑽石公主號接載過香港染疫老翁後，停靠日本橫濱港隔離至今，日本政府以檢疫為由，要求約3700名乘客及船員留船隔離2周，未料郵輪竟變成海上疫區，引來多方批評。各國陸續派包機接走本國公民，其中南韓傳媒形容撤僑為「逃離恐怖郵輪」。

截至周二（18日），鑽石公主號上的新冠肺炎感染人數，已佔中國以外確診人數的逾一半；乘客每7人就有1人感染。日媒引述香港大學研究指，按目前情況推算，「船上的感染率比武漢還要高」。日方在發現船上曾有乘客確診後，未有即時採取隔離措施，反而繼續供應自助餐，做法備受批評。

美媒報道，世界衞生組織消息人士及美國疾病控制及預防中心（CDC），均齊聲指摘日方將無症狀者關在船上的做法；《紐約時報》更直批日方措施是「噩夢」、「史無前例的失敗」。南韓有電視台直指：「在保健衞生領域一直自詡為世界一流的日本，聲譽留下污點。」

日本政府則主張隔離檢疫的做法恰當，有官員強調︰「為了防止國內擴散，認為全員留船更安全。」此外，船上乘客眾多，日本國內亦沒有能夠接收所有人員的設施。不過，曾登船調查的一名傳染病專家認為，船上老人較多、加上醫護人員有限，令檢疫困難。專家又指郵輪不是「安全空間」，醫護人員穿脫防護衣時均有感染風險。

此外，日媒於過去的周末進行民調，結果顯示45%受訪者認為政府處理郵輪的手法不恰當，認為恰當的則有39%。對整體防疫應對措施來說，50%受訪者表示「不予好評」。被問及對國內疫情的想法時，85%受訪者表示感不安，僅得13%表示不太會不安或沒有不安。