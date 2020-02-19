淡出再受挫　傳女王禁哈利梅根用「王室」品牌

英國哈利王子與妻子梅根上月宣布淡出王室，將停止履行公務及放棄「殿下」頭銜，但可繼續使用薩塞克斯公爵及夫人的稱號。然而，英媒周二（18日）報道，英女王伊利沙伯二世及高層王室官員認為哈利夫婦淡出後自稱「王室」並不恰當，兩人此後雖可保有名銜，但或無法用「薩塞克斯王室（Sussex Royal）」的品牌。

哈利夫婦去年遷出肯辛頓宮、脫離兄長威廉王一家自立門戶後，在新開設的Instagram（Ig）帳戶中首度使用「薩塞克斯王室」的品牌。兩人淡出王室後，另開設了同名網頁，並將「薩塞克斯王室」申請成為商標，以在全球發行各款周邊商品；年內更將以此品牌，成立一個新的慈善機構。

不過，《電訊報》引述王室消息稱︰「由於公爵及公爵夫人將卸下高級王室成員身份、尋求財政獨立，他們能否在此情況下繼續使用『王室』字眼，需作重新審視。」《每日郵報》則指，有關討論「複雜」，細節仍有待公布。據報，哈利夫婦已接受未來無法如願使用原有品牌，兩人名下網站、組織、商品料需全數重辦新名。