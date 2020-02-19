新冠肺炎︰登鑽石公主號視察　醫生批情況惡劣

停泊日本的郵輪鑽石公主號有大批乘客感染新冠肺炎，船上環境備受關注。日本神戶大學感染症專科教授岩田健太郎周二（18日）登船視察後，形容船上情況極為惡劣及混亂，直指船上肯定會有更多人染疫；最後僅留船半天就被高層要求離開。他直言，船上環境是他從事感染症工作20年來、見過最危險的情況，令他打從心底感恐懼。

岩田指，郵輪完全沒有劃分感染危險區與安全區的紅綠區隔，登船醫護及職員中有部分人沒有穿上保護裝備，但發燒病人能若無其事地在走廊散步。當局派員移送確診患者時，檢疫官竟與病人擦身而過，前者竟若無其事。岩田指，連船上醫護也直言自己很可能被傳染；岩田狠批此舉不符醫護人員優先確保自身安全的準則。

岩田直言，他過往在非洲應付伊波拉疫情、面對中國沙士疫情時，均不感害怕，但鑽石公主號內部的悲慘狀態，卻令他打從心底感到恐懼。岩田續指，他在登船前曾遭厚生勞動省阻撓；上船半日後已接到當局來電，表示已取消其「臨時檢疫官」通行許可，要求他下船。岩田離開後自覺染疫風險甚高，已返家自我隔離，並取消了在大學醫院的門診。