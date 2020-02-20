國會議員由告發者變被告　與3華商涉詐騙被控

新西蘭當局周三（19日）披露，國會議員羅斯（Jami-Lee Ross）與3名華裔政治捐款人涉嫌詐騙被檢控。他們涉嫌將捐給國家黨的大額捐款拆成小份，以避免按選舉條例公開捐款人。

羅斯以外的另外3名被告分別是華裔商人張乙坤（Zhang Yikun）、鄭世家（音譯，Shijia Zheng）及鄭亨家（音譯，Hengjia Zheng），他們都否認指控，揚言會在法庭抗辯。

羅斯原本是國家黨員，他在前年公開指控該黨領袖布里奇斯（Simon Bridges），以將捐款拆成小份的手法，隱瞞一筆從張乙坤收取的10萬新西蘭元（約49.6萬港元）的政治捐款，以協助更多華裔人士當選為國會議員，布里奇斯及張乙坤均否認羅斯說法。羅斯在作出上述指控後退黨，並且報警。

然而，案件經新西蘭嚴重詐騙辦公室（Serious Fraud Office, SFO）調查後，上述4人卻遭檢控，而案件更涉及另一筆相同金額的捐款。

羅斯聲稱自己是事件中的代罪羔羊，他周三發聲明稱自己是此案的「吹哨人」，對自己卻被檢控感到「可惡」，指摘有人想令他受牽連。3名華人亦發聲明，稱自己是自豪的新西蘭人及慈善家，有定期向政黨及競選活動捐款，他們聲稱，自己是羅斯與布里奇斯決裂時，「所產生的誹謗中傷亂局」的受害人。