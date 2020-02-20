律師稱特朗普政府提赦免阿桑奇　白宮否認

爆料網站維基解密創始人阿桑奇的律師周三（19日）稱，美國特朗普政府曾經向阿桑奇提出，可以赦免他的罪名，條件他同意表明2016年美國大選期間，民主黨全國委員會（DNC）的電郵洩露事件與俄羅斯無關。

美國正因為維基解密洩露數以千計的機密文件，而控告阿桑奇間諜罪，若罪成可判175年監禁。阿桑奇躲進厄瓜多爾駐英大使館7年後，在去年被趕走，之後遭英國警方拘捕。美國正尋求引渡他到美受審，聆訊下周開始。

阿桑奇的律師菲茨杰拉德（Edward Fitzgerald）周三在倫敦進行的預審中說，在2017年8月，時任共和黨國會議員羅爾巴克爾（Dana Rohrabacher）曾到倫敦厄瓜多爾大使館探訪阿桑奇，當時他對阿桑奇說，根據總統的指示，若阿桑奇表明俄羅斯與DNC的電郵外洩無關，便會赦免阿桑奇或給予其他出路。負責引渡聆訊的法官，准許把這項證據納入引渡聆訊中。

白宮發言人格里沙姆回應時指，菲茨杰拉德的說法「絕對並完全是虛假」。她說特朗普只僅僅知道羅爾巴克爾是個前國會議員，特朗普從來沒有與羅爾巴克爾談過相關話題，又指這可能是來DNC的另一個騙局及謊言。

在2016年大選前夕，民主黨全國委員會大批電郵被盜及洩露，並在維基解密公開，打擊該黨候選人希拉妮的選情，有指事件是俄羅斯在背後策劃。