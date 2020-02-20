哈利夫婦月底回英　3月31日正式放棄王室頭銜

英國哈利王子與妻子梅根早前宣布淡出王室，其發言人周三（19日）表示，兩人將於3月31日正式放棄王室頭銜，不再代表英女王伊利沙伯二世出席活動，有關安排將於1年後再檢視。但兩人在2、3月將出席多6個活動，包括3月9日在西敏寺大教堂舉行的英聯邦紀念日活動，可能是最後一次與英女王和其他王室高級成員一起現身公開場合。

目前身處加拿大的哈利夫婦，將於本月底返回英國出席一系列活動。對於他倆欲在英國及加拿大兩邊走，發言人僅表示二人會「定期」在英國。據悉，哈利放棄王室頭銜後，4月會以贊助人身份出席倫敦馬拉松，夫婦二人亦會於5月到荷蘭出席國際傷殘軍人運動會。發言人續指，4月1日開始哈利不再保留在白金漢宮的辦公室，改為由基金會代表。

哈利夫婦將保留薩塞克斯公爵及夫人的稱號，但對於使用「王室」的名稱，發言人指仍在商討中，稍後將在公布哈利新成立的基金會上一併通知有關安排。哈利去年6月透過成立的基金會，以「薩塞克斯王室」，向英國知識產權局註冊逾100項商品的商標權，涵蓋書籍、服飾、教育及慈善活動等領域。