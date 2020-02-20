巨無霸家族或再壯大　南喬治亞島55藍鯨出沒

藍鯨是地球上現存體型最大的動物，而大西洋英國屬地南喬治亞島附近海域，曾是這種巨無霸生物的主要聚居地。不過，當地20世紀初商業捕鯨活動頻繁，大量藍鯨被殺，數量急速下降，藍鯨也成為瀕危物種。一批來自英國、美國及新西蘭的科學家近日前往南喬治亞島附近考察，竟發現大量藍鯨出沒，顯示當地藍鯨數量有增長，巨無霸家族或能再次壯大。

在人類開始致力開發工業活動前，南喬治亞島附近海域大約有23.9萬條藍鯨。但商業捕鯨在當地奪去逾3.3萬條藍鯨的性命，牠們大多死於1904年至1925年。1966年，國際捕鯨委員會宣布禁止商業撈捕藍鯨，才令這場悲劇得以緩解。在此後的40至50年內，專家只在南喬治亞島錄得兩次藍鯨出沒的紀錄。

一批專家最近在南喬治亞島附近海域進行23日的考察，竟然目擊55條藍鯨出沒。美國華盛頓大學的布蘭奇（Trevor Branch）博士形容，發現真的很驚人及難以置信。團隊還目擊其他鯨魚品種的蹤影，聽見了牠們的叫聲。他們甚至取得一些鯨魚的皮膚樣本及呼出的氣體，會藉此了解牠們的健康狀況。

1997年的調查顯示，包括南喬治亞島在內的南極地區約有2280條藍鯨。布蘭奇稱，南半球大部分鯨魚品種的數量也有增加，因此預料2021年的調查結果出爐時，會發現藍鯨數量也有增長。據指，南極地區的藍鯨亞種比同類更巨型，身長可逾30米。