侏儒童遭欺凌欲自殺　美諧星眾籌暖心打氣

澳洲布里斯班一名患有侏儒症的9歲男童，遭同學欺凌後非常絕望，遂向母親哭訴：「給我繩子，我想結束生命。」母親周三（19日）在社交網分享這令人傷心欲絕的一刻，喚起大眾關注校園欺凌的嚴重性，澳洲欖球員、美國諧星紛紛為男童打氣，後者更發起眾籌及邀請男童越洋到美國見面。

男童貝爾斯（Quaden Bayles）患有俗稱侏儒症的軟骨發育不全症，因身高問題被同學嘲笑。有一日，母親亞拉卡（Yarraka Bayles）接兒子放學，但他在車上悶悶不樂，其後向母親痛苦地哭訴：「我想刺向自己的心臟......希望有人了結我的生命。」亞拉卡對此不禁崩潰流淚，決定把事件公諸於世，提高外界對校園欺凌的意識，她在片段說：「我希望讓他人知道（欺凌）對我們家庭的傷害有多大。」

影片上載到Facebook後，逾1500萬網民點擊觀看，隨即引起社會關注，就連澳洲全國橄欖球聯賽（NRL）的球星亦拍片支持貝爾斯，並邀請兩母子觀賞欖球賽。同患侏儒症的美國諧星威廉斯（Brad Williams）則為貝爾斯籌得逾3萬美元（約23.4萬港元），還邀請母子二人到美國享受假期。