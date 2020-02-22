新冠肺炎︰疫輪完成下船　部分英公民撤至香港

停泊於日本橫濱港的郵輪鑽石公主號爆發新冠肺炎疫情後，船上970名通過檢疫的乘客，終在周三（19日）起的3日間全部下船。日本厚生勞動省周五（21日）改變要求餘下乘客留船隔離的決定，宣布將曾與確診者同房的約100名密切接觸者，轉移至岸上的住宿設施。

日本厚生勞動省指，鑽石公主號仍有300多名乘客，包括曾確診者同房的與密切接觸者，以及等待乘搭包機返國的外籍乘客。船員則仍有約1000人，日本政府將與航運公司協調，討論如何安置他們。

另一方面，759名外籍乘客已乘坐各國政府包機離境。其中，英國的撤僑包機亦已起飛，機上載有32名英國及歐洲公民，料於周六（22日）返抵英國。英國廣播公司（BBC）引述政府消息指，部分英國公民早於上周獲政府安排，撤離至香港。

鑽石公主號至周五已有634人確診染疫；而獲包機接走的外籍乘客即使落船時通過檢疫，亦有多人在回國後確診。日本以郵輪隔離的做法備受抨擊，英國東昂格利亞大學的醫學教授亨特（Paul Hunter）直言︰「考慮到疫情擴散情況，我們得把每一個下船的人都當成潛在感染者。」

亨特續指，郵輪未能遏止疫情令人「極為失望」，又指出船上隔離有其難度，難以確保乘客完全守規。倫敦大學國王學院傳染病專家麥克德莫特博士（Dr Nathalie MacDermott）更狠批︰「隔離措施很明顯無效，那艘船已淪為感染源頭。」