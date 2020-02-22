放棄「王室」品牌　梅根：哈利父子永遠是王族

英國哈利王子與妻子梅根上月宣布淡出王室、停止履行公務，改以「薩塞克斯王室（Sussex Royal）」的品牌自立門戶。據報英女王伊利沙伯二世及高層王室官員認為兩人不得再使用「王室」銜頭，出手阻止。哈利夫婦發言人周五（21日）終發聲明，表示已與英女王取得共識，將在2020年春季起不再使用「薩塞克斯王室」品牌。

哈利去年以「薩塞克斯王室」向英國知識產權局註冊逾100項商品的商標權，涵蓋書籍、服飾、教育及慈善活動等領域。哈利夫婦發言人指，基於政府規定，兩人將不再使用該品牌，並撤回一切商標申請。這亦意味哈利與梅根擁有的同名網站及社交網戶口，以及即將成立的「薩塞克斯王室基金」，全部都要改名。

此前，《每日郵報》指梅根曾向友人揚言，王室其實「無法在法律上阻止」她於品牌使用「王室」一詞。她又指，哈利和她根本無意借王室之名牟利，「又不是想搞T恤和鉛筆生意」。友人又引述梅根稱︰「無論名稱如何，哈利和（兒子）阿奇都流着王室的血，無人可以奪走，他們永遠是王族。」