國會選舉投票率僅40%　強硬派或勝算大增

波斯灣局勢動盪之際，伊朗周五（21日）舉行國會選舉，革命衞隊更動員全民投票，用選票狠摑敵人一巴。當地傳媒指，截至當晚6時全國投票率只有約40%，內政部則表示投票人數眾多，因此延長票站開放時間2小時至晚上8時。有分析指，低投票率反而令強硬派的勝算大增。

民意調查機構早前預測，今次選舉的總投票率可能只有50%，首都德黑蘭更可能只得25%。目前為止，德黑蘭的投票率暫時是30%。伊朗政府早前強調，高投票率證明美國對伊朗的制裁無用，因此很重視投票率。情報部長阿拉維（Mahmoud Alavi）表示，希望參加投票的選民數目能達「可接受的程度」。

最高精神領袖哈梅內伊及總統魯哈尼都在票站剛開門時就趕往投票；被取消參選資格的改革派國會議員哈茲拉提（Elias Hazrati）亦有投票，他指伊朗與美國、以色列及沙特阿拉伯之間有嚴重衝突，因此應將政黨爭執及個人事務拋開，參加投票。

有調查指，女性及30歲以下的年輕選民傾向支持社會改革，加上他們對魯哈尼感到失望，又不滿去年反政府示威有大量傷亡，因此投票意慾減少。目前候選人大多是強硬派，大批溫和或改革派的候選人及現任議員被取消資格。