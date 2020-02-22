著名航海家再破紀錄　32日內從香港駛到倫敦

法國著名航海家茹瓦永（Francis Joyon）曾兩度打破以最短時間獨自駕帆船環球航行，他在周三（19日）再創新紀錄。他與隊友以不足32日，完成由香港至英國倫敦之間的「茶葉之路」航線，較原紀錄快逾4天。該航線在19世紀時，曾是從中國運送茶葉到英國的重要航道。

63歲的茹瓦永於上月18日，與4名隊友駕駛超級三體船伊德克號（IDEC Sport），從香港出發，經南海、印度洋及南北大西洋，穿過英倫海峽進入泰晤士河，於周三上午7時許抵達終點倫敦。整個航程僅用了31天又23小時36分46秒，較意大利航海家索爾蒂尼（Giovanni Soldini）於2018年創下的紀錄快4天又3小時26秒。索爾蒂尼知悉茹瓦永創下佳績後，第一時間致電祝賀。

茹瓦永在終點與隊友開香檳慶祝，並講述如何克服航程上的險阻︰他在南海南部、婆羅洲及印尼一帶遇到不少漂浮障礙；又在馬達加斯加遇強勁熱帶氣旋，被迫取道南行迴避。離開非洲進入大西洋後，伊德克號被風浪推向西面，偏離原本航道；但茹瓦永處變不驚，順勢遠離海岸，向西北方向航行至聖海倫娜島，再北上經赤道及北大西洋，向歐洲進發。

茹瓦永指，進入泰晤士河是最後亦是最困難的階段。因為河道非常繁忙，不僅有船舶、浮標和洋流，船上燃料更已耗盡、電池無法充電，他們需在沒有船舶自動識別系統和雷達的情況下，於黑夜航行。所幸團隊最後終化險為夷，安全抵達港口，完成壯舉。