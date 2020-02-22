不忍妹妹失望　暖心哥哥親手裁製情人節舞會裙

有哥的妹妹最幸福！菲律賓一名少女早前希望可以參加學校的情人節舞會，惟由於家境清貧，父母無法負擔晚禮服裙。女童的兄長不想妹妹失望，竟無師自通，靠觀看網上片段學習，趕及在舞會前完成一件非常華麗的公主裙送給妹妹。兄長的神技不但令人嘆為觀止，更獲不少網民讚賞是暖心哥哥。

菲律賓傳媒周四（20日）報道，奧亞烏（Maverick Francisco Oyao）上周五（14日）情人節在Facebook貼文，講述為妹妹馬力克（Lu Asey Keanna Malik）製作舞會裙的緣起。他深知舞會裙所費不菲，就算是租借，父母也未必負擔得起。但奧亞烏眼見妹妹整年盼望出席舞會，他不忍心妹妹失望，決定落手落腳自製裙子。

奧亞烏先上網搜集資料，畫好設計圖，並獲朋友出錢贊助，購買禮服材料。他其後向親友請教縫紉技巧，一針一線縫製舞衣，最終成品堪比專業裁縫。奧亞烏拍下了製作的每個步驟並上傳到Facebook，引來一片讚嘆之聲。一番暖暖心意不但感動了妹妹，更有不少網民眼看裙子由一片片布料至完全成型，也為之動容。