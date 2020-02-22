澳媒：與皇冠賭場合作招攬豪客　太陽城高層被指涉洗黑錢

多間澳洲傳媒近日進行聯合調查，指稱皇冠賭場集團與太陽城合作，招攬中國的富豪賭客到澳洲，並聲稱太陽城高層鄭丁港（Cheng Ting Kong）多年從澳門轉帳5億澳元（約25.8億港元）到澳洲，及斥7500萬澳元（約3.87億港元）投資當地賽馬業，是澳洲多個執法部門的反洗黑錢調查對象之一。惟報道強調，鄭至今從未被控或被判有罪；太陽城及皇冠賭場集團未有回應。

據網上資料顯示，鄭丁港目前是香港上市公司「太陽國際集團有限公司」主席及執行董事，澳洲《時代報》周五（21日）報道，該報與《悉尼晨驅報》、60分鐘時事雜誌進行聯合調查，稱有消息指鄭丁港近年成為澳洲跨國嚴重有組織犯罪的調查目標。他被指利用在澳門開設、與太陽城有關的帳戶轉帳至少5億澳元資金進出澳洲，大部分是透過墨爾本及珀斯的皇冠賭場。此外，鄭丁港亦涉巨額投資維多利亞省及昆士蘭省的賽馬業，並購入多匹賽馬，去年亦在墨爾本購入一間高級餐廳。

知情人士透露，澳洲聯邦及省政府正調查皇冠集團等澳洲賭業，如何與地區的懷疑有組織犯罪集團合作。澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）、聯邦警察、刑事情報委員會亦正調查鄭丁港在澳洲的金融活動。報道聲稱，香港賽馬會於2018年一份報告中，指太陽城與有組織犯罪有深切聯繫，鄭丁港亦疑有三合會背景及與有組織犯罪有關，相信他涉及大型洗黑錢活動，可能是澳洲的調查對象之一。

報道聲稱，即使面對向有組織犯罪集團提供便利的風險，皇冠沒有尋求切斷與太陽城的合作，而後者因面對傳媒及執法機構壓力，已縮減在澳洲的營運規模。報道又指，皇冠賭場的反洗黑錢部門多次對太陽城發「紅旗」警示，並向AUSTRAC提交懷疑有問題轉帳的報告。