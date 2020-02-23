東南部滑雪場不夠雪　關閉纜車服務

法國東南部上阿爾卑斯省一個85年歷史的滑雪場，因不夠雪而關閉登高纜車服務。

「塞於斯山2000」小型滑雪站位於伽普地區，屬家庭式滑雪場，啟用已85年，當地居民是常客。由於氣候暖化導致長期積雪不足，經過兩年的研究，當地社區議會宣布永久關閉登高纜車服務。

公社主席貝納表示，在20、30年前，積雪完全不是問題，也不需要人工鋪雪，但近年卻因氣候轉變而積雪不足，該滑雪站每年虧損10萬歐元（約84萬港元）。在中型和偏低高度山區，現在有需要活動轉型。

此外，東南部庇利牛斯山區的一個滑雪站也因積雪不足問題，在這冬季滑雪假期遇上經營困難，生態過度及團結部長波恩20日接見當地場主研究情況。南部一個滑雪站本月中決定，從高山地帶用直升機運雪到低坡地區，讓初學者和滑雪學校使用。當地議會主管珀安奴說，需要2個半小時運輸50噸雪，費用為5000至6000歐元（約4萬至港4.8萬元）。

該滑雪站希望憑運雪行動，可賺回運送費用的10倍生意額。行動讓當地的50至80名旅遊及酒店人員得以在滑雪假期繼續工作。目前這類的滑雪範圍只有4成開放。

駐法國記者呂靜儀報道