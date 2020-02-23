新冠肺炎︰急增123宗　累計4人病死

新冠肺炎疫情在南韓全面擴散，國內周日（23日）再急增123宗確診病例，全國累計556宗。新病例中的75宗，是來自爆發集體感染的大邱市新天地耶穌教會。另一集體感染的重災區慶尚北道清道郡大南醫院，有一名57歲男患者死亡，令南韓死亡病例增至4宗。

中央防疫對策本部公布，當局同日稍早於慶尚北道慶州，發現一名41歲男子在家中身亡；驗屍後發現其新冠病毒測試結果呈陽性，被列為第三宗死亡案例。當局正在調查第四宗死亡病例的確切死因；大南醫院早前亦已有2名住院確診者死亡。該醫院內已有過百人染病，包括9名醫護人員。

南韓總理丁世均上周六（22日）承認，疫情進入嚴重局面，強調政府嚴厲執法，應對阻礙政府防疫、囤貨及聚眾等行為。他表示，希望國民暫停宗教活動等室內外的聚眾活動。他指出，新冠病毒在輕症階段就具有較高傳染力，但致死率不高，只要盡早發現就可以治愈；呼籲民眾勿過度不安。他強調，政府會透明地公開一切疫情狀況，希望國民亦如實報告個人情況。

疫情擴散下，知名的新世界集團周日宣布，將關閉首爾南部的一個Outlet；而江南的新世界百貨公司地庫的食品部，亦將關閉，以避免疫病傳染。其他知名百貨公司如樂天、現代，早前亦已關閉其食品部。