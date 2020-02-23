山火致碳庫存額度大減　或需斥資28億澳元補償

澳洲多地自去年起發生嚴重山火，大片林地被焚毀，所釋出的溫室氣體恐加劇氣候變化。世界自然基金會（WWF）上周四（20日）發表報告，指山火令澳洲碳庫存額度大減，政府或需要斥資28億澳元（約144億港元），作為碳補償金。

報告指，山火造成的二氧化碳排放，將成經濟負擔，估計山火已釋出4億至7億公噸的二氧化碳。而前年7月至去年6月期間的二氧化碳排放量僅為5.3億公噸。WWF澳洲分會經濟學家畢曉普（Josh Bishop）表示，假設是次山大火所造成的二氧化碳排放量是7億公噸，到了2030年自然生態只回復90%，碳庫存額度淨損失就會是7000萬公噸，換算成金額則約10.5億至28億澳元（約54億至144億港元）。

若是次山火造成的二氧化碳排放量是4億公噸，到了2030年自然生態回復95%的話，恢愎碳庫存額度的成本約為3億至8億澳元（約15億至41億港元）。

畢曉普指，雖然澳洲在《巴黎氣候協定》所承諾的減碳目標，並不包括山火所造成的碳排放量，但澳洲也應帶頭處理環境負擔。他稱，澳洲可向其他國家購買碳庫存額度，但費用會較貴；也可資助降低溫室氣體排放的政策，或以生物質來儲存碳庫存額度。