巴黎自1月交通意外致死數字暴升　8人喪生

法國首都巴黎踏入2020年交通意外致死數字暴升。根據首都總警署公布，1月1日至2月19日內共有8人死於交通意外，與去年同期相比增加5人。8名死者包括5名行人、一名騎單車人士、一名電單車司機和一名汽車司機。

涉及意外者多屬騎單車和電動滑板車人士。當局在巴黎街道，尤其交通黑點加強檢查。除了首都城，周邊近郊3省的交通危險情況相同。

自去年12月初國內爆發退休改革抗議風潮，1月的大巴黎區公共交通仍嚴重受阻，大批首都居民改為以單車和電動滑板車代步，但卻未必注重交通安全。1月統計顯示，單車傷者數量增加了151%，滑板車使用者意外增加178%。交通意外數字增加28%，傷者人數增加33%。

總警署加強交通檢查，自1月初以來共進行了15次行動，但在上周四（20日）已有3次，尤其針對單車和滑板車使用者。上周五（21日）在巴黎13區意大利廣場，一名滑板車男子沒有按照規例使用單車專用線，卻奔馳在汽車路中，遭罰款35歐元（約294港元）。隨後一名18歲青年戴耳機騎單車，被警員截停，可被罰款90歐元（約756港元）。去年巴黎交通死亡人數為34人，2018年36人。

駐法國記者呂靜儀報道