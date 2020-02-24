香港對南韓發紅色外遊警示　不許從韓抵港非香港人入境

【20:44】食物及衞生局局長陳肇始指來自南韓的人士將接受14天醫學監測，而來自大邱和慶尚北道地區的人士則要接受14天強制檢疫，即入住檢疫中心14天。

陳又指，過去數天留意南韓疫情變化，當地至今有763宗確診個案，短時間有急升數字，認為需要發出旅遊警示，其他地方亦會一直監察，不排除疫情有變化會採取相應健康措施，當局亦建議來自日本及意大利來港人士需要進行14天量體溫、外出帶口罩的措施。

【20:25】港府表示，由於南韓的確診個案數字持續及迅速上升，加上香港與南韓兩地往來頻繁，政府基於公共衞生考慮決定向南韓發出紅色外遊警示，提醒計劃前往該韓的市民調整行程，如非必要，避免前赴。

港府指，若必須前赴南韓的市民應密切留意新冠肺炎的最新情況及衞生署相應發出的旅遊健康建議。回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。

港府提醒身處南韓的人士應加緊留意當地政府的公布，時刻佩戴外科口罩，盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方，避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；

如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

在當地的香港市民，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線： 1868 或與中國駐大韓民國大使館聯絡。

【20:10】保安局局長李家超表示，會向南韓發出紅色外遊警示，並從明早(25日)6時起，不容許由南韓抵港的非香港居民入境。

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新冠肺炎肆虐全球，南韓最近確診個案大幅度飆升，有旅行社今日(24日)更宣布取消前往首爾的旅行團。

康泰旅行社表示，鑑於南韓大邱市爆發新型肺炎，基於保障客人和員工健康安全考慮，決定取消3月15日之前出發的首爾旅行團，當中涉及約30團的570名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團。至於3月15日以後出發的首爾旅行團，旅行社表示會於稍後再作安排。

東瀛遊亦宣布取消明日(25日)至3月31日期間所有南韓旅行團，涉及約900名客人，合共約45團，東瀛遊表示已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。東瀛遊已陸續通知受影響客人，至於4月1日起出發的南韓旅行團安排，將於稍後時間公布。

永安旅遊也宣布取消即日至3月31日期間出發的所有南韓線旅行團，受影響顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。

星晨旅遊則表示，取消今日至3月15日期間所有出發到南韓的旅行團。

大航假期亦宣布取消由即日起至3月31日出發的南韓團，約50團逾1000人受影響。

縱橫遊決定取消2月21日之前報名的所有南韓團，旅客可全數退款，保留團費或轉團。但在此日期後報名的旅行團則會如期出發，縱橫遊常務董事袁振寧解釋，因在上周五(21日)大邱公布疫情爆發後，仍有旅客報名參加339港元的南韓5天旅遊團，至今有約120名旅客報團，3月10日成行，即使今日(24日)仍有人報團，故團隊會如期出發。

他續指，如有正式官方指引包括：保安局向發出紅色/黑色外遊警示、任何被要求隔離措施、世界衞生組發出任何旅遊警告等，縱橫遊才會取消所有南韓團隊，並免手續費退還所有費用。

香港旅遊業議會就事件表示，大部分有組辦南韓旅行團的旅行社，已決定取消2、3月出發的旅行團，涉及至少300團、超過5200名旅客。