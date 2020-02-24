傳有意組新執政聯盟與安華切割　馬哈蒂爾請辭

有傳馬哈蒂爾（左）另籌組新政府，不會將權力交予安華（右）。

馬來西亞政壇大地震，94歲的總理馬哈蒂爾盛傳有意與人民公正黨領袖、前副總理安華切割，周日（23日）晚與執政黨及反對派成員開會，計劃另組執政聯盟取代「希望聯盟」完成今個任期，不兌現2018年大選時僅執政2年的承諾，目前已獲130名各黨派高層支持。惟部分支持馬哈蒂爾的政黨人士，亦簽署了撐安華的聲明，二人周一（24日）分別覲見國家元首阿都拉後，才會知悉權柄落入誰手；馬哈蒂爾同日請辭，未知緣由。

馬哈蒂爾前年為贏大選而拉攏安華，向對方承諾當選後只會執政兩年，之後將權力轉交給他。惟馬哈蒂爾近日多次反口，稱希盟同意到今年11月馬來西亞舉辦亞太經濟合作組織峰會後再討論交棒一事。

英媒引述消息指，上周五（21日）的執政聯盟會議討論了總理交棒日期，有親安華官員向馬哈蒂爾施壓，要求他給出讓位時間表。馬哈蒂爾則表示任命的決定權在他手上，強調自己會繼續擔任總理，若對方不同意，他可能會宣布「大事」。

至周日，當地傳媒指馬哈蒂爾在酒店與土著團結黨、人民公正黨、巫統、伊斯蘭黨及砂拉越土著保守黨等政黨的高層會面，有意拉攏他們籌組新執政聯盟「國家聯盟」，晚上前往國家王宮覲見國王阿都拉表態。另外，馬哈蒂爾已獲130名來自這些政黨的議員支持，並達成集體協議。

當晚有傳馬哈蒂爾將宣布重大消息，可能脫離希盟並另組執政聯盟，但最終沒有發生；與安華同屬人民公正黨的署理主席阿茲敏及其部分黨友亦有出席會議，消息指阿茲敏或率領黨員退黨，他否認事件。

安華當日在自己家中向支持者表示，聯盟出現「叛徒」及推翻希望聯盟，其中包括土著團結黨和人民公正黨的成員；據指他與黨員會面時，坦承「很難走下去了」。另外，安華翌日會分別與阿都拉及馬哈蒂爾會面。