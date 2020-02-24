新冠肺炎：新西蘭延長禁令8天　討論豁免華留學生入境

因應中國爆發新冠肺炎疫情，新西蘭政府早前禁止外國人經中國入境。該國總理阿德恩周一（24日）宣布，旅行禁令再延長8天，並會每兩天審視一次。她又指，新西蘭政府仍在討論大學的中國留學生可否豁免禁令，以便繼續學業，但校方必須制訂有效的自我隔離措施，確保公共衞生不受威脅。

阿德恩表示，新西蘭人（包括公民和永久居民及其直系家屬）仍然豁免在禁令之外，但回國後需自行隔離14天。她指出，不會將旅行禁令延伸至其他國家，禁令讓新西蘭沒有出現新冠肺炎病例，令政府有時間了解病毒、傳播模式和防控方法。

阿德恩又指，假如出現大規模疫情，新西蘭有足夠的醫療設施設備，其中包括900萬個P2口罩，另有900萬個一般外科口罩，深切治療病房設施也就位。全國15個地方衞生委員會均有負壓隔離房間，可阻止病房間的交叉感染。她強調，新西蘭擁有有效的防禦機制，保護自身和太平洋島國。

新西蘭財政部長羅伯森稱，經濟顧問團隊正就新冠肺炎對該國的影響作更深入研究。新西蘭教育部副秘書長凱西指，目前近一半的中國留學生還滯留在新西蘭境外，預計學校直接損失的學費收入將高達9000萬紐元（約4.44億港元）。