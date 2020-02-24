新聞背後：師徒反目成仇　馬哈蒂爾安華亦敵亦友

馬來西亞兩年來的執政聯盟面臨瓦解，總理馬哈蒂爾與人民公正黨領袖、前副總理安華的關係多年來千絲萬縷，二人在20多年間，由師徒關係變成敵人，安華更因瀆職和雞奸罪兩度入獄。至馬哈蒂爾2018年再度當選總理後，特赦安華，二人冰釋多年恩怨。

反建制的安華在上世紀80年代加入最大黨巫統，當時巫統由時任總理馬哈蒂爾領導；其後安華得到馬哈蒂爾賞識，政途一帆風順。他1991年擔任財政部長、1993年至1998年兼任副總理，外界形容兩人情同父子，被視為馬哈蒂爾的接班人。

1997年爆發金融危機，安華因經濟等問題上與馬哈蒂爾出現重大分裂，馬哈蒂爾隨即將安華革職，更以雞姦、瀆職等罪名解除他職位及將他逐出巫統。安華的雞姦罪在2004年上訴得直後獲釋，他帶領的人民公正黨在2008年大選躋身成下議院最大的反對黨。在2015年，聯邦法院裁定安華犯下雞姦罪，即時入獄5年。

其後馬哈蒂爾為推翻時任總理納吉布，相隔多年與安華聯手。安華獲特赦重獲自由，在2018年重返政壇，馬哈蒂爾當時表明自己只會擔任總理兩年，之後交由安華接任。