古羅馬建城英雄神廟出土　2400年石棺空無一物

相傳建立於公元前753年的羅馬市，是由一對被母狼餵養大的雙胞胎羅慕路斯（Romulus）與雷穆斯（Remus）所建。意大利考古團隊上周五（21日）公布，羅馬早前出土了一座羅慕路斯神廟，裏面包括有2600年歷史的石棺等文物，極為珍貴。考古學家相信，新發現有助揭開古羅馬歷史傳說的真貌。

考古團隊自去年底開始於古羅馬的元老院及議事堂（Curia-Comitium）遺址附近，開始出土工程，並於羅馬廣場地下發現該座相信是由羅慕路斯信徒所建的神廟。廟內除了有一個1.4米長的古老石棺，亦發現了一個圓石祭壇。不過，羅馬鬥獸場考古公園的總監拉索（Alfonsina Russo）指，由於石棺內空無一物，相信神廟只是信徒崇拜之地，而非羅慕路斯的安息之所。

史學家對羅慕路斯是否真有其人仍眾說紛紜。傳說指，羅慕路斯在殺害其兄弟雷穆斯後，才正式建城；但他最後被憤怒的參議員殺死分屍。拉索則認為︰「一切神話和傳說中，都包含着一些真相。我相信開城英雄是存在的。」他認為，羅慕路斯死無全屍的傳說，與棺中無骨的情況脗合。他又提到，有說羅慕路斯離世後直接肉身得道，成為象徵羅馬人的神祇奎里努斯。