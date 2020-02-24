新冠肺炎：15個國家及地區收緊對韓入境管制

南韓的新冠肺炎確診個案不斷上升，截至周一（24日）已有15個國家及地區對南韓實施入境管制；澳洲亦提高對南韓的旅遊警示。

以色列、巴林、約旦、基里巴斯、薩摩亞及美屬薩摩亞禁止14天內曾到訪南韓的外國人入境。薩摩亞要求來自南韓、中國、日本及新加坡的旅客入境前，要提交證明文件，證明已到沒有病例的國家自我隔離14天；美屬薩摩亞要求從上述4國入境的人士，先到夏威夷隔離14天。

汶萊規定從南韓入境的人士需要接受14日醫學觀察，哈薩克則要求曾到訪南韓的人接受24日醫學觀察，醫護人員會在其中10日探訪他們，並會有電話跟進。英國及烏干達要求曾到訪南韓並出現病徵的人，要隔離14日；土庫曼會為自南韓入境的人進行健康檢查，出現病徵的人要到醫院隔離7日。14日內從南韓入境澳門的人亦要接受醫學觀察。阿曼、埃塞俄比亞及卡塔爾規定曾到訪南韓的人要隔離14日。

有34名南韓人周日（23日）近日入境毛里裘斯時，出現發燒等徵狀，當局已將他們送院。毛里裘斯政府尚未禁止南韓人入境，周一會有正式決定。

此外，澳洲周一提升對南韓及日本的旅遊警示至第二級，呼籲國民高度謹慎前往當地。澳洲政府稱，計劃前往南韓疫區大邱市及大青島的國民，需要再三考慮他們是否有必要前往當地。