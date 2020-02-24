大英博物館打破忌諱　首展出藏族人骨製品

人骨製品向來被視為與巫術或招魂術有關，但它對一些民族而言，也許只是一種不被忌諱的飾物原材料。英國大英博物館近日將首次就神秘的密宗文化舉行展覽，展出多個珍貴的藏族文物，包括由人頭骨製成的鼓、縷空股骨而成的喇叭等。百年前被英國殖民者視為邪靈崇拜的習俗，其實只是藏人歌頌生命的另類文化。

是次展覽以印度佛教密宗為題，旨在打破外界的迷思，認識到人骨製品不一定與邪術有關。負責展覽的拉莫斯（Imma Ramos）介紹︰「這是在歌頌生命，是一種對死亡更正面和全面的態度，與西方的負面觀念大相逕庭。」除樂器外，展中還有由精緻人骨飾品串成的圍裙、頭骨製的杯子等，令人大開眼界。

據指，很多藏族密宗信徒都願意捐出自己的死後遺骨，作行善積德之舉。喇嘛會穿上骨製圍裙參與慶典，或是跳舞以求驅走障礙；而骨製樂器則相傳有喚醒神靈之效。部分文物是由在1903年，隨殖民英軍到印度的公務員懷特（John Claude White）所帶回國，他當時視喇嘛的儀式為「惡魔之舞」，至今不少博物館仍跟隨這個說法。展方希望，展覽能夠扭轉外界對這種文化的成見。