新冠肺炎：增13病例　鑽石公主號再有1人死亡

日本周一（24日）再有多13宗新冠肺炎病例，累計染疫人數增至851人。其中11宗為本土病例，新增患者來自北海道、東京、神奈川縣、石川縣及熊本縣，其餘2名患者是在郵輪鑽石公主號工作的厚生勞動省職員及檢疫官。另外，鑽石公主號再多一名乘客死亡，令郵輪死亡病例增至4宗。

北海道有4名男女染疫，年齡介乎20至70歲，其中一人是江別市公立學校的50多歲男教師；神奈川縣的患者是一名50多歲男子，目前為重症患者，在東京工作。東京則有3名男子感染，年齡介乎30至50多歲。石川縣2名的新增患者之中，一人是女醫護人員，她是早前已確診的縣政府職員的密切接觸者。

至於鑽石公主號的死亡案例，死者是一名早前已確診的80多歲男乘客，在醫院搶救無效死亡。

另外，探討新冠肺炎對策的政府專家召開會議，於周一發表意見指，未來一至兩周是疫情急速擴大或者平息的關鍵時刻，並指即使近距離沒有咳嗽或打噴嚏，亦有傳播病毒的風險。專家又指，為避免再次爆發類似東京都屋形船的集體感染，呼籲市民盡量不要參加人多聚集的活動。