傳希盟領袖拉攏巫統架空安華　馬哈蒂爾不滿請辭

馬來西亞政壇權鬥加劇，總理馬哈蒂爾周一（24日）請辭，獲國家元首阿都拉委任為看守總理。有傳執政「希望聯盟」有政客近日想與巫統合作，架空人民公正黨領袖、前副總理安華，馬哈蒂爾是因為不想與巫統合作才決定辭職。另有消息指，阿都拉或需10日才確認由哪個政黨繼續執政。

希望聯盟崩盤後，黨主席理事會周一晚開會。民主行動黨秘書長林冠英指，該黨全力支持馬哈蒂爾續任總理，又指人民公正黨前署理主席阿茲敏等人背信棄義，透露有希盟領袖及議員企圖成立由巫統、伊斯蘭黨、土著團結黨等政黨組成的後門政府「國民聯盟」取代希盟。

林冠英又指，馬哈蒂爾是因為拒絕與巫統合作而請辭，對方稱前年大選才成功拉倒巫統，現時怎能與該黨合作。他又指，馬哈蒂爾認為巫統領導人涉貪腐及治理不當，是為原則而請辭，應獲全民支持。

被指是叛徒的阿茲敏發聲明否認指控，指他與其他10名黨員退黨是為了阻止向馬哈蒂爾逼宮的陰謀。他不點名批評在總理任期未完前就要求對方「退位讓賢」的人才是叛徒，直指任何人強迫總理定下交捧日期都是為了讓馬哈蒂爾變成「跛腳鴨總理」。

此前有傳馬哈蒂爾有意與巫統等在野黨組新執政聯盟，與安華切割鞏固權力，惟安華周一與馬哈蒂爾會面後，直指對方之名被利用，沒有參與推翻希盟的計劃。而在政壇大地震後，馬哈蒂爾周二早上如常前往首相署辦公，並於座駕內向現場守候的記者揮手致意；阿都拉當日下午將接見巫統、土團黨等政黨領袖。