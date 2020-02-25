情報總監：間諜威脅前所未有　程度超冷戰

澳洲安全情報組織（ASIO）總監伯吉斯（Mike Burgess）周一（24日）不點名指出，外國干預及間諜活動為澳洲帶來了前所未有的威脅，程度超越冷戰時期；有在野黨國會議員要求政府指明中國是干預澳洲事務的主要勢力。

伯吉斯當日在坎培拉演講，直指外國的「潛伏間諜」已經在澳洲植根多年，稱：「我們面對的外國間諜活動和外國干預的威脅是前所未有，超過了冷戰時期」，並透露其目的為了從根本上改變澳洲在世界上的地位。

伯吉斯補充，外國間諜建立複雜的黑客基礎設施，並瞄準包含敏感和機密信息的電腦；更稱部分訪澳洲的科學家和學者為秘密收集情報而融入大學生活。有議員促請澳洲政府點名批評中國干預澳洲事務，如同美國、加拿大等做法。內政部長達頓則表示，澳洲面對多方威脅，中國、俄羅斯、伊朗等亦試圖插手澳洲事務。

除了間諜活動，伯吉斯亦談及右翼恐怖主義近年在全國蔓延，指新納粹主義成為國家的一大威脅，極右翼份子定期集會向納粹致敬，「在澳洲郊區，小型的極右翼團體向納粹旗幟敬禮、審視武器、練習戰鬥及宣揚仇恨意識」。