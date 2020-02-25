聰明狗狗　未經訓練能辨識90件玩具類別

狗被譽為人類最佳好友，挪威一名男子飼養的邊境牧羊犬不但善解人意，更能辦認出其90件玩具的類別。匈牙利有動物行為學研究專家對牠進行測試，證實牠並不是「撞彩數」，而是有其一套將玩具分類的思考方式，與剛學習生字的小童近似。

匈牙利布達佩斯羅蘭大學（Eotvos Lorand University）的動物行為學家富加扎（Claudia Fugazza），測試6歲雌性邊境牧羊犬威士忌（Whisky）的辨物能力，發現牠可以將其玩具按球、圈、繩及飛盤分類。她們為證明威士忌不是看到主人點頭或指向等暗示，刻意將玩具置於主人視線以外，威士忌仍能成功分辨出來。

研究人員又發現，當向威士忌展示牠從未見過的玩具時，牠仍然可以按類別辨認出來。由於威士忌的主人聲稱沒刻意訓練牠辨認玩具，而當牠玩新玩具的次數愈多，辨認準確率亦提高。富加扎因此認為，威士忌是在與主人嬉戲互動時培養出該種能力。她強調，威士尼有此能力，未必代表其他狗狗都有。

此前，美國南卡州邊境牧羊犬Chaser創下認出1022件玩具的紀錄，但牠是經過其心理學家主人刻意訓練，與威士忌不同。