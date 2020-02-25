獨自環球航行8個月　81歲翁圓童年夢兼創紀錄

實踐夢想永不嫌遲，即使年逾古稀，只要有信心一樣可以成功追夢。澳洲一名老翁在上周六（22日），完成長達8個月的獨自不停站環球航行，平安返抵黃金海岸。他不但圓了自7歲起追尋的冒險夢，還成為完成此壯舉的最年長人士。

漁民出身的81歲老翁哈特菲爾特（Bill Hatfield）有豐富航海經驗，但這次航程對他而言絕不輕鬆。他去年6月8日駕駛僅長11.5米的小遊艇出發，選擇挑戰西行的逆風航道，這比一般人選擇順風東行消耗更多體力。在這200多日航程中，他只靠飲用化淡海水，吃罐頭豆、吞拿魚，混合少量米麵和奶粉，並於上月14日在海上度過生日。

上周六在碼頭迎接他凱旋的，除了所屬遊艇會的朋友和大批支持者外，還有8個多月來日夜為他提心吊擔的女兒蘭布羅斯。蘭布羅斯半開玩笑說：「當日我們送別他時，其實早已有心理準備他沒命回來。」然而她和兒子都為老父終於能圓兒時夢想感到高興。

哈特菲爾特表示，能完成冒險可還要依靠一點運氣：「回程時我遇到3個龍捲風，其中兩個還很強，幸好它們都只在旁邊繞過。」哈特菲爾特在2015年到17年間，曾多次嘗試獨自環球航行，但都以失敗告終；惟他沒有放棄，終在日前完成壯舉，並打破英國77歲女子索克拉特斯（Jeanne Socrates）在去年9月創下的紀錄。