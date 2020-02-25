研究：中印城市空污最嚴重　新德里居首

全球空氣污染日益嚴重，空氣監測公司「IQAir」聯同環保團體「綠色和平」周二（25日）發表空氣質素報告，全球200個微細懸浮粒子（PM2.5）污染水平最高的城市中，近9成位於中國及印度。而按國家及地區的排名中，孟加拉的空污最嚴重，內地排第11位，香港排44，台灣排58。

這份2019年全球空氣質素報告，收集全球近5000個城市的監測空污數據，發現PM2.5污染最嚴重的國家是孟加拉，其次為巴基斯坦、蒙古、阿富汗和印度。而在1000萬以上人口的大都市中，PM2.5濃度最高的為印度新德里，其次為巴基斯坦拉合爾市、孟加拉達卡、印度加爾各答、中國山東臨沂及天津市、印尼雅加達、中國武漢、成都和北京。

報告又指，人口逾100萬的城市中，受PM2.5影響最小的是澳洲阿德萊德、芬蘭赫爾辛基、瑞典斯德哥爾摩、美國加州聖何塞，隨後是澳洲珀斯及墨爾本、加拿大卡爾加里及美國紐約。

報告並指出，中國城市的PM2.5平均濃度雖在前年及去年下降20%，但仍有117個城市是全球200個空污最嚴重城市名單之上。而南韓是36個富裕經合組織國家中，PM2.5污染最嚴重的國家，非洲和中東則因缺乏數據而難以估計。

PM2.5懸浮粒子體積細小，是最影響健康的空氣污染物之一，可通過呼吸系統進入血液，導致哮喘、肺癌和心臟病。世界衞生組織（WHO）指出，空氣污染導致全球約700萬人早亡，當中大部分是PM2.5引致。