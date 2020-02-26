新冠肺炎：增至322宗確診　累計11人死亡

意大利當局表示，截至當地時間周二（25日）下午，該國新冠肺炎確診病例增加至322宗，比之前一天增加了100宗，增加百分比為45%，死亡數字亦增加了4宗，累計11人死亡。

意大利當局稱，新增的死亡4宗病例皆是長者和患有其他疾病的人士；又指有新增的確診病例在疫情最嚴重的倫巴底及威尼托以外的地區出現，包括西西里3宗、托斯卡尼2宗、列吉尼亞1宗。

就疫情的最新情況，意大利總理孔特表示：「我不能說我不擔心，因為我不想任何人認為我們低估了這個緊急情況。但我們相信我們所採取的措施，未來幾天會有效果。」意大利兩大疫情最嚴重的倫巴底及威尼托區的10個城鎮，學校、博物館及劇院等已經關閉，軍隊亦加入執行隔離措施，然而目前意大利仍未找出該國的感染源頭。

包括西班牙、法國和瑞士等幾個歐洲國家，近日都表示有最近到過意大利的國民確診，但意大利、克羅地亞、奧地利、法國、德國、斯洛文尼亞和瑞士的衞生部長周二在羅馬召開緊急會議後，表示會保持邊境開放，認為封關不恰當而且無效。

此外，意大利駐香港總領事館通報入境防疫的最新規定，由2月22日起，如入境意大利之前的14天，曾經去過世界衞生組織（WHO）指定的中國領土，即中國內地、香港、澳門和台灣，便需向衞生部門申報，同時配合當局的居家或酒店隔離規定。凡有接觸過確診患者的人士，則須要強制隔離14天；沒有接觸過確診患者的人士，隔離日數會由地方政府決定。