新冠肺炎：跨黨派議員力促政府設「醫院船」抗疫

為應對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，日本一批國會議員將於日內成立跨黨派聯盟，敦促醫院引進可在海上治療和引進患者的「醫院船」。

日媒報道，該聯盟將在本周四（27日）成立，由前財務相額賀福志郎等自民、立憲民主、共產等7黨及無黨派議員發起。聯盟的相關人士指出，鑑於鑽石公主號郵輪事件中，將感染者送醫時存在傳染風險，政府有必要「盡快引進可在海上進行應急治療的醫院船」。該聯盟將會力爭在本屆國會以議員立法的形式提交相關計劃，希望今後發生大規模災害或傳染病時，醫院船能夠作出應對。

早在1990年波斯灣危機和1995年阪神大地震之後，日本已有意見提出設立「醫院船」；到2011年三一一東日本大地震之後，該國議員又再對醫院船作討論，政府其後也利用船隻實證試驗，到2013年完成報告，認為利用現有的民間船隻和海上保安廳巡邏艇作為醫院船的方法可行，但因成本等問題，至今仍未實現。

據日本內閣府2013年估計，設立一艘「醫院船」的成本由140億至350億日圓（約9.9億到24.75億港元），每年運作及維修費用9億到25億日圓（6400萬港元到1.77億港元）。