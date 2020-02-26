新冠肺炎：首爾飛南京3旅客發燒　近百人隔離觀察

隨着南韓的新冠肺炎疫情加劇，山東青島和威海近日均針對外地遊客實施嚴格的入境檢疫和隔離措施。而周二（25日）在一班由南韓首爾飛往江蘇南京的航班上，便因有3名旅客出現發燒症狀，導致機上近百人須接受集中隔離。

該班由空中巴士A321客機執飛的韓亞航空OZ349航班，周二中午12時55分從首爾起飛，下午1時46分抵達南京祿口國際機場，機上共載有166名旅客。南京海關檢疫人員身穿防護衣登機替乘客量體溫和查詢健康情況時，發現3名中國旅客出現發熱症狀，但無武漢接觸史。

駐場的南京市防疫工作組隨即啟動應急預案，將發燒旅客用救護車送至醫院進行隔離觀察和進一步檢測。根據機場防控規定，發熱旅客前3排和後3排的旅客也需要接受隔離。該航班共有94名不同國籍旅客需要接受隔離，已於同日下午5時33分由車送到指定酒店接受醫學隔離觀察。

至於機上其餘旅客則按照海關檢疫核查結果，分批下機經檢查方可放行。南京出入境邊防檢查站亦臨時調整入境大堂設計，開闢待隔離人員專用通道讓旅客分批通過。

繼山東威海市周二宣布自當日起，從日本、南韓入境的人士統一送到免費賓館集中居住14天後，江蘇鹽城市也宣布對南韓商務及觀光旅客作出同樣隔離安排。至於正在當地工作的南韓人，則要求做好居家觀察。另江蘇蘇州市也要求近期前往當地的日、韓人士抵埗後向社區報到，同時進行14天居家觀察隔離。