新冠肺炎：華隔離從韓入境者　康京和批反應過度

新冠肺炎疫情持續，南韓的疫情相當嚴峻。中國部分地方政府早前宣布，強制隔離自南韓入境的人士。南韓外交部長康京和周二（25日）批評，該些地方政府採取的措施是過度反應。

中國山東省威海市政府早前決定，周二起自日本及南韓入境的旅客，需要隔離14天。一架周二從南韓仁川國際機場飛抵威海的濟州航空客機之163名旅客其後被強制隔離，當中包括19名南韓公民，有指中方此前未與韓方商討。遼寧省瀋陽市規定自南韓入境的旅客即使無徵狀，也要在家或指定酒店隔離14天。

康京和表示，正就相關問題與中國駐南韓大使館溝通，會在認定有關國家採取過當措施時提出抗議。她指南韓一直避免過度限制來自中國的入境人士，有必要確保中方也相應地保持克制。康京和稱，南韓在新冠肺炎疫情初期禁止來自中國湖北省的外籍人士入境，本來也無權干涉各國基於對疫情形勢的評估而採取的措施，但各國採取措施前，也應該顧及韓方在國內付出的努力，難以接受公民被以來自南韓為由無條件禁止入境。

此外，多名消息人士周三（26日）透露，日本政府計劃拒絕讓曾到訪南韓疫區大邱市及慶尚北道清道郡的外籍人士入境。