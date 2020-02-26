新冠肺炎：本島首現兩宗確診　逾700酒店住客受困

意大利近日新冠肺炎確診病例飆升，西班牙周一（24日）晚確診的第3宗病例患者，亦是在加那利群島特內里費島南部度假的一名意大利醫生，其入住的四星級酒店「H10 Costa Adeje Palace」隨即被封鎖，政府指超過700名來自25個國家的客人及工作人員被困酒店。

當局周三（26日）證實，該名患者的妻子亦確診，夫婦倆已被轉移至醫院接受隔離，酒店其他客人和員工須留在酒店內，接受至少需時數日的病毒檢測，直至確診醫生的第二次檢測結果出爐，當局將視乎情況採取適當措施。一名受困的英國住客表示獲告知正被隔離，「酒店似乎一切運作正常，只是我們不能外出」。他又指，酒店所有入口都有警車駐守，住客亦可在餐廳進食早餐，醫護會用電子體溫計為住客探熱及提供口罩，但未有進行其他檢測。

涉事酒店距當地海灘50米，設有數百間房、數間餐廳及游泳池，酒店曾在Facebook專頁指稱計劃在周四（27日）晚舉辦一場派對，酒店管理層拒絕回應。據報，本周預計將有數萬人到加那利群島參加狂歡節活動。

加泰羅尼亞地區衞生部門證實，西班牙本島亦出現兩宗確診病例，首宗為一名居於巴塞隆拿的36歲意大利女子，她近日前往意大利北部旅行後確診，25名接觸者將在家中隔離兩周。另一宗為巴倫西亞一名男子。西班牙早前曾有2個確診病例，目前已增至9宗，衞生部門強調所有病例都是從國外輸入，目前未有本土感染例子。