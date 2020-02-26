新冠肺炎：四國失守　北海道小學初中停課

新冠肺炎疫情在日本擴散，厚生勞動省周二（25日）公布，全國新增11名患者，個案總數升至862宗。北海道同日有一名患者死亡，政府要求小學及初中周四（27日）起停課至3月4日。此外，德島縣新增一名患者，她是鑽石公主號郵輪的乘客，為四國地區首宗病例。首相安倍晉三周三（26日）指，將要求原定未來兩周舉行的大型體育及文化活動取消、延期或縮小規模。

北海道的確診者增至38人，函館市一名年老的新冠肺炎患者周二死亡。釧路市一名70多歲的男性病人情況非常嚴重，要使用呼吸機。另外，德島縣新增的女患者早前離開鑽石公主號郵輪，檢測後顯示她沒有染疫，但周二確診。厚生勞動大臣加藤勝信周三表示，再有45名鑽石公主號郵輪乘客出現發燒等病徵，已要求他們進行病毒檢測。

此外，全日空日本航空周二宣布，3月初至下旬會停飛連接關西和中國內地的航班。關西至上海航線將於3月2日起將停運；關西至北京航線將於3月3日起停運。

日本棒球隊讀賣巨人隊宣布，本周末在東京巨蛋舉行的熱身賽，將不允許觀眾進場觀賽，以免增加傳染疾病的風險。