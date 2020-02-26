新冠肺炎：曾赴日患者瞞外遊史　傳染8歲童

泰國周三（26日）新增3人確診新冠肺炎，2人到過日本北海道旅遊，回國後傳染1名8歲男童；全國累計40人染疫。衞生部官員指，其中一名男患者求診時隱瞞曾訪日本，有成為超級傳播者的危機，目前已隔離接觸過他的約30名醫護人員。泰國政府呼籲民眾避免出國，稱已進入應對新冠肺炎的「全面戰爭」。

衞生部指，男患者周日（23日）到醫院求醫，當時沒有交代外遊史，直至翌日才指自己到過北海道。他在醫院接觸過數十名醫護人員，檢測結果顯示他們沒有染疫，目前居家隔離。當局正對與患者同機的乘客、機組人員，以及男童的同學進行檢疫。

疫情於全球多地爆發，泰國政府把中國內地、香港、澳門、台灣、南韓、新加坡、意大利、伊朗、日本列為有感染風險的國家及地區，將禁止衞生部官員前往，若曾訪上述地區則須自我隔離14日。官員指，任何人到過高危地區後出現病徵，必須在3小時內通報政府。

泰國政府早前曾在Facebook發文，呼籲民眾避免出國，所有返國人士必須在機場向防疫官員申報，不准隱瞞病徵，並要求航空公司減少宣傳，直指：「即使機票便宜，有可能是你的最後旅程。」