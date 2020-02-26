歐盟通過與英國貿談文件授權　涵蓋社會漁業

英國脫歐過渡期將於年底屆滿，英國預料將於下周一（3月2日）在比利時布魯塞爾，與歐盟展開首輪貿易協議談判。歐盟27個成員國周二（25日）通過一份長達46頁的文件，授權歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶以文件為談判基礎，為首輪貿談鋪平道路。外界認為雙方分歧嚴重，談判將寸步難行。

據報，該份文件涵蓋國家援助、競爭、國有企業、社會、就業及環境標準、氣候變化、相關稅收法規及監管措施等方面。文件指，未來歐盟與英國之間擬定的任何貿易協定應參考歐盟標準，以確保公平競爭環境及雙方密切的合作關係。文件中要求英國水域保持向歐盟漁船開放。又促請英國將非法轉移的文物歸還原籍國，包括正在大英博物館展出的巴特農神殿雕像。

另外，英國內閣亦通過授權談判，周四（27日）將在網上公開文件並提交予國會，英國脫歐首席談判代表弗羅斯特將率團出席首輪貿談，預料致力尋求加拿大式的零關稅協議。分析指，談判障礙除了協議內容外，英國首相約翰遜堅持年底要達成協議、被歐盟指過於倉促的時間表亦是一大障礙。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟準備與英國建立緊密、雄心勃勃的夥伴關係，巴尼耶則警告，歐盟不會不惜任何代價達成協議，英方將在有限時間內面對複雜而艱巨的談判。