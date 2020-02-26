馬哈蒂爾打破沉默　為政治亂局道歉

馬來西亞政壇權鬥峰迴路轉，暫任看守總理的馬哈蒂爾周三（26日）打破沉默，為突然請辭解畫。他承認，因沒法接受前朝執政的巫統加入聯合政府而辭職，會交由國會議員決定其去留。風波主角之一的人民公正黨主席安華則稱，自己獲得希望聯盟的國會議員支持。

馬哈蒂爾周三下午發表電視講話，是周一（24日）請辭以來首次。對於外界種種揣測，他表示，可以接受離開巫統的人入黨，但沒法接受巫統加入聯合政府，故迫於無奈辭職。他為造成的政治亂局道歉，又稱「若仍獲支持，我將回來」，致力建立一個無黨派的政府，優先考慮國家利益。

人民公正黨前署理主席阿茲敏已率10人退黨，料加入土著團結黨。但安華周三表示，希盟中人民公正黨、國家誠信黨及民主行動黨的國會議員，都一致向國家元首阿都拉推舉他任總理，以維護人民當初的負託。

但另有分析指，希盟三黨高層曾表明支持馬哈蒂爾續任總理，相信會向阿都拉闡明立場，土著團結黨、沙巴民族復興黨及人民公正黨的署理主席阿茲敏集團亦表態支持，故手握國會大多數支持的是馬哈蒂爾，認為他日內可重獲阿都拉委任總理一職，再組閣成立政府，恐令安華執政夢碎。