新冠肺炎：大阪女導遊愈後再發病　岐阜首現病例

日本大阪一名女導遊早前感染新冠肺炎後康復，但之後再出現病徵，並再次確診。大阪政府表示，她再次發病可能是因為增內的殘餘病毒再次增殖，又或者是再次受感染所致。

該名40多歲的女導遊，上月中旬曾經帶過一團來自武漢的旅行團，之後在上月29日確診新冠肺炎入院治療；她其後情況好轉並於本月1日出院，到6日再檢查時病毒測試呈陰性痊愈。可是到上周三（19日），她感到喉部不適和胸痛，之後多次看醫生，到周三（26日）再檢查時，新冠病毒測試發現她再次確診受感染。大阪政府表示，該名女導遊在首次病愈出院後，每日都在家中戴着日罩靜養，並沒有上班，亦沒有密切接觸者，她目前已入院治療。

另外，岐阜縣出現當地首宗新冠肺炎病例，一名住在大垣市的50多歲男性確診，情況嚴重，在醫院留醫。該名男子本月14日出現倦怠、低燒等症狀，並有牙痛；到上周五（21日）他嚴重頭痛，到市內的醫療機關看醫生，至本周二（25日）再就醫時，出現肺炎症狀入院，到周三（26日）確診新冠肺炎。

該名男子本身有其他疾患，最近沒有外遊，目前為止未能確定他有否和其他感染者接觸過。本月17到19日有戴口罩到岐阜市上班，與他同住的一名家人周一（24日）開始有喉痛、低燒等病徵，周四（27日）將接受檢查。